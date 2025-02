Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 32,54 EUR.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 32,54 EUR ab. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 32,48 EUR. Bei 32,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.068 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 37,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Abschläge von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,693 EUR je Bechtle-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,83 EUR an.

Bechtle veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

