Bechtle Aktie News: Bechtle zieht am Mittwochnachmittag an

15.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 30,62 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 30,62 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 30,90 EUR. Bei 29,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 135.606 Bechtle-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 6,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,685 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,85 EUR für die Bechtle-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie Börse Frankfurt: MDAX klettert letztendlich Freundlicher Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich

