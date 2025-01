Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 30,14 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 30,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 30,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.400 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von 73,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 4,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,685 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,85 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.11.2024. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie verdient. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

