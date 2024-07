Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag behauptet

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,96 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 40,96 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 41,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,00 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.426 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,98 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,745 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,44 EUR.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bechtle-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

