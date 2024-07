Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagvormittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 41,10 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 41,10 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 41,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.633 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 27,54 Prozent Luft nach oben. Bei 37,74 EUR fiel das Papier am 25.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 8,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,745 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 08.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

