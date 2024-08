Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag in Grün

Bechtle im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 39,70 EUR zu. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,80 EUR zu. Bei 39,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 28.994 Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,04 Prozent hinzugewinnen. Am 18.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,25 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,713 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,55 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Bechtle-Aktie.

