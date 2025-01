Bechtle Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Bechtle

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 30,46 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,46 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 30,40 EUR. Bei 30,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 70.120 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,09 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,65 Prozent.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,684 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,85 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Bechtle-Aktie.

