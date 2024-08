Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Mittag Verluste

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 39,52 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 39,52 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 39,16 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,74 EUR. Bisher wurden heute 22.182 Bechtle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,64 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.07.2024 bei 37,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,82 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 51,55 EUR.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,51 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

