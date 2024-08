Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 39,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.391 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 33,05 Prozent zulegen. Am 18.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,53 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,55 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,13 EUR je Aktie.

