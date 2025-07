Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag an Boden

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,34 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,34 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,46 EUR an. Bei 39,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 5,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,704 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,69 EUR an.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,46 Mrd. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

