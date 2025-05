Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 38,98 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 39,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.917 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 47,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 35,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,713 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,85 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Bechtle-Chef mahnt zur Geduld bei wirtschaftlicher Erholung - Aktie im Minus

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren