Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 36,54 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 36,54 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,32 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.890 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,72 EUR erreichte der Titel am 22.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,12 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 21,35 Prozent sinken.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,707 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,60 EUR.

Am 09.05.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,46 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,50 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet