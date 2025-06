Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Donnerstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 36,68 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 11:40 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 36,68 EUR ab. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,48 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 21.432 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,707 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,60 EUR an.

Am 09.05.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Bechtle-Aktie.

