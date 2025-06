Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 36,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 36,58 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 36,48 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,48 EUR. Zuletzt wechselten 2.318 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2024 bei 45,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,99 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,60 EUR an.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,31 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,50 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 5 Jahren bedeutet