Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,24 EUR.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,24 EUR. In der Spitze legte die Bechtle-Aktie bis auf 31,60 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,98 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 78.292 Bechtle-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 40,40 Prozent niedriger. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,684 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 44,85 EUR.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

