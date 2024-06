Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 45,06 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 45,06 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 45,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 44,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.118 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 16,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 29,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,747 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,81 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Bechtle dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,27 EUR je Bechtle-Aktie.

