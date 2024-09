Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 38,74 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 38,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 38,74 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.744 Bechtle-Aktien gehandelt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,31 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 36,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 7,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 50,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bechtle-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Bechtle die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

