Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag billiger

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 30,98 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 30,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 30,92 EUR. Bei 30,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.300 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,21 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,685 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,85 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

