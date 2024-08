Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 38,86 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 38,86 EUR ab. Bei 38,84 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.933 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 25,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,22 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,713 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,55 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 09.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus