Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag kaum verändert

Die Bechtle-Aktie wies um 23.05.2022 12:04:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 42,53 EUR. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 41,49 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,32 EUR. Zuletzt wechselten 28.568 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,56 EUR erreichte der Titel am 10.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 38,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,00 EUR.

Bechtle gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1.379,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1.510,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 11.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 10.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

