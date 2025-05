Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag gestärkt

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 38,44 EUR. Bei 38,44 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,36 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 1.580 Aktien.

Am 29.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 33,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,713 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,85 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Am 09.05.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie fällt: Bechtle verstärkt Führungsteam mit neuem CFO

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Aktien von CANCOM und Bechtle gefragt nach Kaufempfehlungen