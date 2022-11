Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 34,54 EUR abwärts. Bei 34,42 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.908 Bechtle-Aktien.

Am 08.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (32,57 EUR). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 6,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 48,14 EUR.

Am 17.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

