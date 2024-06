Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 0,4 Prozent auf 45,20 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 45,46 EUR. Bei 45,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 6.749 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,90 Prozent.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,81 EUR an.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 09.08.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

