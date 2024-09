Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 37,88 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 37,88 EUR. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,06 EUR an. Bei 37,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.675 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,52 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

