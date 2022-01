Bechtle Aktie News: Bechtle auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 50,90 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,04 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.977 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 69,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,15 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2021 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 84,43 EUR angegeben. Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,15 EUR je Aktie.

Bechtle ist Deutschlands größtes IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa. Mit rund 80 Systemhausstandorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern Europas. Die Kombination aus Direktvertrieb von IT-Produkten mit umfassenden Systemhausdienstleistungen macht Bechtle zum zukunftsstarken IT-Partner für Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Regional vor Ort, in Europa gewachsen und weltweit durch IT-Allianzpartner auf allen Kontinenten vernetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Neckarsulm.

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

secunet-Aktie erleidet trotz Umsatzsprung in 2021 einen Kurseinbruch

Bechtle-Aktie sackt weiter ab - Rückstand zu CANCOM-Aktien wächst

November 2021: Das sind die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG