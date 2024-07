Bechtle Aktie News: Bechtle büßt am Donnerstagvormittag ein

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 39,02 EUR ab.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 39,02 EUR. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 38,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.777 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,34 Prozent. Am 18.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 4,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Am 08.05.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Bechtle dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

