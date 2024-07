Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,14 EUR abwärts.

Das Papier von Bechtle befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 40,14 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.555 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 23,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,22 EUR am 18.07.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,720 EUR je Bechtle-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,16 EUR je Bechtle-Aktie.

