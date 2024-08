Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 39,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:38 Uhr 0,2 Prozent auf 39,00 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,96 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 39,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 9.371 Stück.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 34,41 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 4,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Bechtle rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

