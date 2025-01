Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag auf rotem Terrain

Bechtle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 30,32 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 3,2 Prozent auf 30,32 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,28 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,00 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 45.783 Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 5,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

