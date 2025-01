Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 30,72 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 30,72 EUR ab. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,22 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 94.415 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Gewinne von 70,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,45 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,686 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,72 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,48 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

