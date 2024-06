Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Bechtle-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,36 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 44,36 EUR. Bei 44,58 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,18 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 9.629 Stück.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 18,17 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 34,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 27,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,81 EUR.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Bechtle-Aktie.

