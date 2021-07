Bechtle-Aktie aktuell: Bechtle tendiert schwächer

Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 167,45 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,05 EUR aus. Mit einem Wert von 169,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.465 Stück gehandelt.

Am 30.11.2020 markierte das Papier bei 190,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 28.10.2020 auf bis zu 143,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 179,71 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,58 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Kunden des öffentlichen Sektors. Bechtle bietet umfassende Dienstleistung von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, IT-Services sowie Schulungen bis zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens. Dazu kommt der Handel mit IT-Technik über Internet, Katalog und Telefon. Zu den Marken des Unternehmens gehören ARP, BECHTLE DIRECT und COMSOFT DIRECT.

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle hebt Jahresprognose nach gutem ersten Halbjahr an - Bechtle-Aktie gibt Gewinne ab

Bechtle sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan - Bechtle-Aktie in schwachem Marktumfeld leicht im Minus

Bechtle im Fokus: Konservatives Management bremst Rally aus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG