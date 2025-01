Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Dienstagmittag Boden gut

Bechtle im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 31,06 EUR zu.

Das Papier von Bechtle konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 31,06 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,22 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.014 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 40,75 Prozent niedriger. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 7,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,97 EUR je Aktie.

