Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Bechtle befand sich um 28.06.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 40,09 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,91 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.778 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 12,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,57 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Bechtle am 11.08.2022 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

