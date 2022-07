Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 28.07.2022 09:22:00 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 42,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 42,92 EUR. Bei 42,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.721 Bechtle-Aktien.

Am 10.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 35,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2022). Abschläge von 20,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 76,14 EUR angegeben.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bechtle.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie springt an: Bechtle im zweiten Quartal deutlich über Erwartungen

Experten sehen bei Bechtle-Aktie Potenzial

CANCOM- und Bechtle-Aktien werden von Kaufempfehlung angetrieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG