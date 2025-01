Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 31,94 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 31,94 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 32,04 EUR. Bei 31,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 61.806 Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 64,12 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,72 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im MDAX