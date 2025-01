Bechtle Aktie News: Bechtle verteuert sich am Nachmittag

Bechtle im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 31,96 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 31,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 32,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 110.068 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 11,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,72 EUR.

Am 08.11.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr angefallen

Freitagshandel in Frankfurt: Gewinne im MDAX