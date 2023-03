Bechtle Aktie News: Bechtle steigt am Freitagmittag

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 43,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 44,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 62.025 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,84 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 32,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,79 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 49,50 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Bechtle am 11.05.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 10.05.2024.

