Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 136,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere um 09:07 Uhr 0,1 Prozent. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 137,25 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.111 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 8,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 17,07 Prozent Luft nach unten.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 145,18 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

