Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Mittwochmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 135,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 135,75 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 135,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.274 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. 8,88 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 16,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 145,18 EUR.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Montagshandels im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen