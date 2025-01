Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 122,30 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 122,30 EUR ab. Bei 122,30 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 122,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.786 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 20,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,10 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 1,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,30 EUR im Jahr 2024 aus.

