Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 125,85 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 125,85 EUR abwärts. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,20 EUR nach. Bei 126,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.914 Beiersdorf-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 14,85 Prozent niedriger. Bei 120,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 142,22 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

