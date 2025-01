Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag mit Kursplus

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 128,20 EUR. Bei 130,10 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 46.393 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 6,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 143,56 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 04.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX aktuell: DAX notiert zum Start im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Aufwind

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX