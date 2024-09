Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 127,80 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 127,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 128,35 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,50 EUR. Mit einem Wert von 127,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 19.509 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,65 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 8,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 143,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beiersdorf am 26.02.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

