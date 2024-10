Beiersdorf im Fokus

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag freundlich

09.10.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 132,90 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 132,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 133,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 132,65 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.609 Stück gehandelt. Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,00 EUR am 26.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 143,40 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus. Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,32 EUR je Beiersdorf-Aktie. Redaktion finanzen.net

