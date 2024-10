Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Mittwochnachmittag ins Plus

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 132,75 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 132,75 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 133,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 132,65 EUR. Zuletzt wechselten 42.731 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 11,34 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 143,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

