Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 138,20 EUR nach oben.

Das Papier von Beiersdorf legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 138,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 138,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,15 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.276 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,95 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2023 Kursverluste bis auf 113,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 17,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,20 EUR aus.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,40 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

