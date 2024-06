Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag schwächer

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 143,25 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 143,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.103 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. 3,18 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2023 (113,40 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,84 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,42 EUR je Aktie belaufen.

