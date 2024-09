Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Kursplus

Kurs der Beiersdorf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 127,35 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 127,95 EUR. Bei 127,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 49.230 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Bei 118,00 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,34 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 143,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 26.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

