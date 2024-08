Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 125,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 125,50 EUR nach. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,50 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 126,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.267 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,77 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 118,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 144,00 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

